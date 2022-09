Attrezzi con le lame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzi con le lame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TAGLIERINE

Significato/Curiosita : Attrezzi con le lame

Ritengono che il coltello sia uno dei primi attrezzi progettati dagli esseri umani per sopravvivere. le prime lame erano di selce o di ossidiana, scheggiata...

Il taglierino (spesso chiamato anche trincetto o cutter) è un utensile utilizzato per tagliare. esso è costituito da una lama di metallo scorrevole che... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con attrezzi; lame; attrezzi da mastri carrai; Sono doppie negli attrezzi ; attrezzi sportivi; Si usava un tempo per disinfettare le sale operatorie e gli attrezzi chirurgici; Il parlame nto medievale; Abbreviazione parlame ntare; lame nti in poesia; Un pellame per calzature; Cerca nelle Definizioni