Zone di Natura tutelate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zone di Natura tutelate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : OASI PROTETTE

Significato/Curiosita : Zone di natura tutelate

Ufficialmente riconosciute e tutelate sono quelle "delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese...

Ufficiale della aree naturali protette (ueap) tra le altre aree naturali protette, descrivendole in maniera generica come "oasi delle associazioni ambientaliste":... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

