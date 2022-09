Le valutano i pescatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le valutano i pescatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESCHE

Significato/Curiosita : Le valutano i pescatori

Accampamento tutto loro un po' più sotto di quello di questi ultimi e valutano l'idea di aprire un agriturismo e di iniziare una coltivazione di rutabaghe...

esche è un comune di 574 abitanti della bassa sassonia, in germania. appartiene al circondario della contea di bentheim (targa noh) ed è parte della comunità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con valutano; pescatori; I periti che valutano le case; valutano e ammirano; valutano i danni per le assicurazioni; valutano i danni; Cesta per pescatori ; Uncini per pescatori ; Gli uncini dei pescatori ; I pescatori la usano nel buio; Cerca nelle Definizioni