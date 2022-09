Una comitiva di amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una comitiva di amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRIGATA

Significato/Curiosita : Una comitiva di amici

Non unirsi alla comitiva, di incontrarsi di lì a qualche giorno per una festa a casa dell'amico comune, ubicata a lavinio, frazione di anzio. alle 18:20...

Comando di brigata con alcune unità proprie (in genere un reggimento e alcune unità minori) e altre tratte da brigate diverse. montagna brigata alpina "julia"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con comitiva; amici; In mezzo alla comitiva ; La comitiva del Giro d Italia; Un allegra comitiva ... di amici; Ultime in comitiva ; Particolari quadri panoramici ; Tessuto per camici e estive; Il conte Raffaello di amici miei; Privilegiano parenti e amici ;