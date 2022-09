L ultima buca per il golfista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultima buca per il golfista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DICIOTTO

Significato/Curiosita : L ultima buca per il golfista

Circa) dove il golfista in teoria dovrebbe raggiungere il green con un colpo solo (green in regulation), per poi far entrare la pallina in buca con due putt...

Disambiguazione – "diciotto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 18 (disambigua). diciotto (cf. lingua latina duodeviginti, greco tadea)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

