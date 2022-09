L ufficio dell ACI con l anagrafe delle automobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ufficio dell ACI con l anagrafe delle automobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PRA

Significato/Curiosita : L ufficio dell aci con l anagrafe delle automobili

Alle code agli sportelli. il bollo può essere pagato presso: automobile club d'italia (aci) posta agenzie di pratiche automobilistiche tabaccheria tramite...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pra. pra' (elisione dell'antico nome originale latino di prata veituriorum) è un quartiere del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con ufficio; dell; anagrafe; delle; automobili; La competenza di un ufficio su una determinata zona; È ufficio so... all inizio; Era un ufficio amministrativo delle caserme; ufficio di gestione; La cassa dell orchestra; Un pezzo dell a tenda; La Canalis dell a tivù; Un esito dell e analisi; Si denuncia all anagrafe ; Così era Little Tony... all anagrafe ; All anagrafe è Stefani Joanne Angelina Germanotta; Totò al1 anagrafe ; Un esito delle analisi; La ricarica delle stampanti; delle Giovani fanno parte Qui Quo e Qua; I ripiani delle lasagne; automobili : __ One e __ Cooper; Prost ex-asso dell automobili smo; L azienda automobili sta francese del leone; Organizza campionati automobili stici in America; Cerca nelle Definizioni