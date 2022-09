Supporto per enciclopedie multimediali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Supporto per enciclopedie multimediali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CD ROM

Significato/Curiosita : Supporto per enciclopedie multimediali

multimediali, o in alternativa di distribuire l'enciclopedia su numerosi cd-rom. la sostituzione del cd-rom con il più capiente dvd-rom come supporto...

Cercando il giornale letterario omonimo, vedi yellow book (giornale). il cd-rom (sigla dell'inglese compact disc - read-only memory) è un tipo di compact... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con supporto; enciclopedie; multimediali; Antico supporto a tre piedi; supporto su cui staziona il pappagallo; Tipico supporto per la cottura al barbecue; supporto musicale nato nel 1948; Una delle enciclopedie italiane più famose; Vende manuali, enciclopedie , ma anche romanzi; Messaggini multimediali ; App di Apple per riprodurre i file multimediali ;