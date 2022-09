Suffisso femminile da participio passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suffisso femminile da participio passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATE

Significato/Curiosita : Suffisso femminile da participio passato

Sotto forma di verbo vero e proprio il participio presente è raro. più spesso il verbo al participio presente dà luogo a dei sostantivi (assistente, insegnante...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ate (disambigua). ate (in greco antico: t, «rovina, inganno, dissennatezza») è una figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

