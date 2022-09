Splende di luce riflessa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Splende di luce riflessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANETA

Significato/Curiosita : Splende di luce riflessa

Per mano di due santi arcangeli. la madre di dio riceve una corona d'oro con dodici stelle e, come gli angeli, splende della luce riflessa di dio, stella...

Disambiguazione – "pianeti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pianeta (disambigua) o pianeti (disambigua). un pianeta è un corpo celeste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

