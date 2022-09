La spada di Carlo Magno detta anche Gioiosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La spada di Carlo Magno detta anche Gioiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ALTACHIARA

Significato/Curiosita : La spada di carlo magno detta anche gioiosa

Ricollegamento a carlo magno, simboleggiato dall'uso della spada gioiosa alla consacrazione di filippo iii, sia la canonizzazione di san luigi. tra l'altro...

Gioiosa è il nome della mitologica spada di carlo magno. lo stesso nome, di origine ignota, figura anche nei racconti della tavola rotonda, attribuito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con spada; carlo; magno; detta; anche; gioiosa; Le fette di pesce spada ; Alternava la spada all aratro; La spada di Ruggiero nello Orlando furioso; La spada di Re Artù; È stato assegnato anche a carlo Cassola; Il carlo di Bianco, rosso e __; Il carlo interprete di Regalo di Natale; Arlecchino ne serve due secondo carlo Goldoni; Una città romagno la; Vicini dei romagno li; Come le piadine romagno le ma chiusi e ripieni; Il santo d una rocca romagno la; È detta anche falconello; Così era la piccola vedetta nel Libro Cuore; Anche detta nocciolina americana; Attento ai detta gli; È anche singolare; È detta anche falconello; C è anche grigio; Lo strumento chiamato anche verniero; gioiosa esultanza collettiva; Grido di esultanza gioiosa ; La gioiosa della Calabria; Cerca nelle Definizioni