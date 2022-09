Ex sovrani slavi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex sovrani slavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZAR

Significato/Curiosita : Ex sovrani slavi

Jugoslavija, in serbo e in macedone: ; letteralmente "terra degli slavi del sud") fu uno stato esistito tra il 1918 e il 2003, passando per diversi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi zar (disambigua). zar, a volte scritto come czar o tzar o zair, ma anche tsar, (in russo: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con sovrani; slavi; Governare da sovrani ; Appellativo da sovrani ; Un titolo da sovrani ; Era il potere dei Papi sovrani ; Gli slavi di Belgrado e Novi Sad; Barriera posta lungo la probabile traiettoria di una slavi na; Guidò la Iugoslavi a; Il fiume di Breslavi a; Cerca nelle Definizioni