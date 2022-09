Sono utili per trasmettere la conoscenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono utili per trasmettere la conoscenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIBRI

Significato/Curiosita : Sono utili per trasmettere la conoscenza

Dev'essere correttamente eseguita. la conoscenza procedurale è diversa dagli altri tipi di conoscenza quali ad esempio la conoscenza proposizionale, in quanto...

Vedi libro (disambigua). disambiguazione – "libri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi libri (disambigua). un libro è un insieme di fogli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

