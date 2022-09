Sono uguali in giugno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali in giugno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GG

Altre definizioni con sono; uguali; giugno; Così sono anche dette le racchette da neve; sono doppie nelle collane; Per i profumieri sono essenziali; Lo sono i mosconi e i chiacchieroni; Caratterizza due parole uguali nel suono ma che hanno un diverso significato; Sono uguali nella cartolina; Sono uguali nel calciatore; Le hanno uguali i ragazzi; Costellazione di giugno ; Si festeggiano il 29 giugno ; La sua prova si fa verso giugno o luglio; Santo che si festeggia l 11 giugno ;