Sono enormi e lussuose quelle da crociera - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : NAVI

Significato/Curiosita : Sono enormi e lussuose quelle da crociera

Della compagnia rivale cunard line, che erano all'epoca le navi più lussuose, veloci e imponenti impegnate sulle rotte transatlantiche (concorrenza alla...

Hanno quindi navi da passeggeri, motonavi, navi da crociera, navi traghetto, navi petroliere, navi da carico, navi portacontenitori e navi da diporto le... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

