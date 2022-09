Sistema di TV a colori che era usato in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema di TV a colori che era usato in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SECAM

Significato/Curiosita : Sistema di tv a colori che era usato in francia

Séquentiel couleur à mémoire (traduzione letterale: colore sequenziale con memoria), è un sistema di codifica della televisione a colori utilizzato per la...

Il sécam o secam, acronimo del francese séquentiel couleur à mémoire (traduzione letterale: colore sequenziale con memoria), è un sistema di codifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

