Shayk top model russa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Shayk top model russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IRINA

Supermodella russa. irina shayk è figlia di un minatore di carbone tataro di religione musulmana, valery shaykhlislamov e di un'insegnante di musica russa, olga;...

Altre definizioni con shayk; model; russa; La shayk in passerella; __ shayk . top model; __ shayk top model russa; shayk , top model russa; Legno per aeromodel li; La Longoria top model e attrice; La Macpherson ex top model ; model lo della SEAT; Una città russa sulle rive dell Oka; La salsa nella ricetta dell insalata russa ; La regione russa a est della Finlandia; Quella russa è la più azzardata fra;