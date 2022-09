Serve per il riscaldamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per il riscaldamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STUFA

Significato/Curiosita : Serve per il riscaldamento

Trasferimento, per esempio, verso un accumulatore termico per un uso successivo: produzione di acqua calda (sanitaria o di processo), riscaldamento degli ambienti...

Suddividono in: stufa a combustibile solido stufa a legna stufa a carbone stufa a pellet stufa a candela stufa a mais stufa a nocciolino stufa in maiolica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con serve; riscaldamento; serve per conciare; Senza presa non serve ; serve quando la nave affonda; serve e per vagliare la farina; Il cuore dell impianto di riscaldamento ; Impedisce il surriscaldamento del motore dell auto; Grosso dispositivo per il riscaldamento domestico; Piccolo strumento di riscaldamento elettrico; Cerca nelle Definizioni