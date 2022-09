Serbatoi d acqua piovana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serbatoi d acqua piovana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CISTERNE

Significato/Curiosita : Serbatoi d acqua piovana

A fonti d'acqua locali come sorgenti e corsi d'acqua, integrate da falde idriche, da pozzi di proprietà pubblica o privata, e da acqua piovana stagionale...

Il principale scopo della creazione delle cisterne, ma non l'unico. l'acqua veniva accumulata nelle cisterne per essere usata per molteplici scopi, dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

