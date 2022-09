La scienza esatta per eccellenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza esatta per eccellenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MATEMATICA

Significato/Curiosita : La scienza esatta per eccellenza

Prevale sulla quantità, e la materia che se ne occupa è la metafisica, che culmina con la teologia, scienza teorica per eccellenza che mira alla contemplazione...

Strumenti di analisi, di calcolo e di modellazione offerti dalla matematica. la matematica ha una lunga tradizione presso tutti i popoli della storia antica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

