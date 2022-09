Risalta sui visi pallidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risalta sui visi pallidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NEO

Significato/Curiosita : Risalta sui visi pallidi

Capelli tinti di vari colori e fondotinta bianco in modo da rendere molto pallidi visi. inoltre viene enfatizzata anche l'aspetto più "infantile" degli abiti...

Stai cercando altri significati, vedi neo (disambigua). il nevo (in lingua latina naevus, nel linguaggio popolare neo) indica un tumore benigno dell'epidermide... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

