La può sostituire il GPS - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La può sostituire il GPS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La puo sostituire il gps

Al tesoro in cui i partecipanti, detti "geocacher", usano un ricevitore gps per nascondere o trovare dei contenitori di differenti tipi e dimensioni...

cartina – nome comune della cartina per sigarette cartina – nome comune della cartina di tornasole cartina – sinonimo di carta geografica...