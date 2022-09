Prova l assenza dal luogo del reato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prova l assenza dal luogo del reato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALIBI

Significato/Curiosita : Prova l assenza dal luogo del reato

Significati, vedi reato (disambigua). il reato, in diritto, è ciò che la legge dice che è reato (principio di tassatività). tecnicamente, il reato è un fatto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alibi (disambigua). il termine alibi (che deriva dalla lingua latina e che tradotto letteralmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

