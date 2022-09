Protegge la barca all ormeggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge la barca all ormeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TELONE

Significato/Curiosita : Protegge la barca all ormeggio

la diga foranea di circa 2.200 metri rende tranquilla la rada, facilitando pertanto le manovre di ancoraggio, di accosto alle banchine, di ormeggio della...

telon è un cratere sulla superficie di dione. (en) cratere telon, su gazetteer of planetary nomenclature, united states geological survey.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

