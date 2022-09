Lo si prende per il naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si prende per il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FAZZOLETTO

Significato/Curiosita : Lo si prende per il naso

(naso, 3 giugno 1139 – naso, 28 marzo 1236), è stato monaco basiliano e poi abate; è venerato come santo dalla chiesa cattolica. è patrono di naso, comune...

Stampato con disegni. fazzoletto da naso da 25 a 33 cm. foulard, fazzoletto di grande misura, quadrato, di seta o altri tessuti. fazzoletto da taschino o da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

