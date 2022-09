Precede pong - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede pong. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PING

Significato/Curiosita : Precede pong

Corea del nord. ^ nell'onomastica coreana il cognome precede il nome. "pak" è il cognome. ^ pak pong-ju nominato primo ministro della corea del nord: dietro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ping (disambigua). ping (packet internet groper) è un'utility di amministrazione per reti di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con precede; pong; Può precede re oro; precede parade in una particolare classifica; Può precede re senor; Può precede re l adozione di un minore; Si oppong ono ai vaccini; Compong ono la più grande biomassa della Terra; Compong ono una striscia di fumetti; Quelli di pasta compong ono una lasagna; Cerca nelle Definizioni