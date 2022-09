Porta in volo a Montreal - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta in volo a Montreal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AIR CANADA

Significato/Curiosita : Porta in volo a montreal

Sportiva: per un viaggio da montréal a cincinnati offrì un passaggio sul volo charter affittato per sé e per lo staff a nadal e alla sua ragazza, che...

L'aeroporto internazionale di vancouver. air canada venne fondata il 10 aprile 1937 con il nome di trans-canada airlines (tca) tramite un decreto del governo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

