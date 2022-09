Un passaggio con i piedi a bagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un passaggio con i piedi a bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GUADO

Significato/Curiosita : Un passaggio con i piedi a bagno

Divisa tra i comuni di sannicola e gallipoli. è collocata sulla costa ionica tra santa maria al bagno e rivabella e sorge ai piedi di un alto costone...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi guado (disambigua). un guado è un punto, lungo un corso d'acqua, in cui la poca profondità permette... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con passaggio; piedi; bagno; Un corridoio di passaggio ; Il passaggio di un suono da un grado all altro della scala naturale; Un passaggio da gol; passaggio di liquido fra recipienti; Se ha i piedi d argilla, non è solido come sembra; Può venire ai piedi camminando molto; Lo è il bastone tra i piedi ; Mani e piedi lo sono del corpo; Si lascia appeso in bagno ; Carta da bagno ; Un prodotto per la pulizia di bagno e cucina; Posillipo e bagno li lo sono di Napoli;