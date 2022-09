Nell _ di Giuda i fiori appaiono prima delle foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell _ di Giuda i fiori appaiono prima delle foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALBERO

di giuda in veste primaverile stesso esemplare in veste estiva corteccia di un esemplare maturo fiori inseriti nel tronco (caulifloria) foglie foglie...

Germani. alberi di bassa altezza, più precisamente un gruppo di abeti innevati un albero di media altezza un albero molto caratteristico albero di olivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Germani. alberi di bassa altezza, più precisamente un gruppo di abeti innevati un albero di media altezza un albero molto caratteristico albero di olivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022