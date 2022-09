La musica che comprende il tango e la bossa nova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La musica che comprende il tango e la bossa nova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : LATINO AMERICANA

Significato/Curiosita : La musica che comprende il tango e la bossa nova

Vanta un ampio e poliedrico repertorio, che spazia dalle canzoni della mala degli esordi al pop d'autore, alla bossa nova (degna di nota la realizzazione...

Le danze latino-americane sono delle danze di coppia e di gruppo e fanno parte dei balli latini nelle competizioni internazionali. le danze riconosciute... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con musica; comprende; tango; bossa; nova; Uno zibaldone musica le; Cadenzati... nella musica ; Album musica li; Alterazione musica le; comprende una parte della Turchia; comprende cinque tasti neri del pianoforte; comprende Armenia e Georgia; Il regno che comprende va Berlino; Confezione rettango lare per pillole ing; L Astor compositore argentino famoso per il tango ; Con l ipotenusa formano il triangolo rettango lo; Luogo dove ballare il tango spa; Ne deriva la bossa nova; La musica con la samba e la bossa nova; La bossa derivata dal samba; Il bossa ri della TV; La zona di Atri e Giulianova ; È impiegata come fonte di energia rinnova bile; L epoca di Casanova ; L appellativo di Genova ; Cerca nelle Definizioni