Materia prima per gioiellieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materia prima per gioiellieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : Materia prima per gioiellieri

Incoronazione. realizzata dai gioiellieri mappin & webb, venne impiegato quasi un anno per trovare le pietre adatte per il pezzo. la collana dispone di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). l'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è au (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

