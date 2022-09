Legge con difficoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legge con difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DISLESSICO

Significato/Curiosita : Legge con difficolta

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (abbreviata legge 104/1992, meglio nota come legge 104) rubricata legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale...

La difficoltà diminuisce gradualmente fino a scomparire. nel soggetto dislessico, invece, talvolta ci troviamo di fronte a un ostacolo nella decodifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

