Insetti in via di sviluppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insetti in via di sviluppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LARVE

Significato/Curiosita : Insetti in via di sviluppo

Riguarda in particolare l'insetto in fase di sviluppo, le cellule dell'epidermide sono particolarmente attive negli stadi giovanili, in quanto in prossimità...

Vari stadi di trasformazione. nomi di vari stadi animali spesso chiamati larve: gli insetti si dividono in differenti gruppi tassonomici anche in base...

