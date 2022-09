Gli aerei per il volo a vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli aerei per il volo a vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALIANTI

Significato/Curiosita : Gli aerei per il volo a vela

Ottimale per questa andatura. andatura (vela) barca a vela vela (sport) vela (sistema di propulsione) tavola a vela aquilonismo volo a vela bordata (navigazione)...

Volo. gli alianti vengono usati principalmente a scopo sportivo, ma hanno avuto anche utilizzi militari e per la ricerca scientifica. gli alianti sportivi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

