Si fa girare per stringerla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa girare per stringerla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VITE

Significato/Curiosita : Si fa girare per stringerla

Commendatore per trascinare don giovanni all'inferno (coro). don giovanni passa la vita a sedurre donne. l'elenco di quelle da lui conquistate nel girare il mondo...

Particolare tipo di vite vite a legno – per assemblare parti in legno vite senza fine – un tipo di ingranaggio vite – condizione di volo vite parallele – di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

