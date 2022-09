Si formano sulle guance dei bimbi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si formano sulle guance dei bimbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FOSSETTE

Significato/Curiosita : Si formano sulle guance dei bimbi

Rispettivamente mediamente e infero-lateralmente rispetto alle fossette. queste fossette possono delineare la losanga di michaelis. susan standring (a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con formano; sulle; guance; bimbi; formano un soffice tappeto nelle pinete; formano l alfabeto; La formano gli azionisti; Informano l assemblea; Firenze sulle targhe; Si allungano sulle guance a chi non si rade; Il Regno Unito sulle auto; Una città russa sulle rive dell Oka; Si allungano sulle guance a chi non si rade; Si dice di guance morbide e rotonde; Schioccano sulle guance ; Cosmetico per guance ; Una svenevolezza di bimbi ; Come mai tipica domanda dei bimbi ; Al collo dei bimbi che fanno la pappa; Si dice di bimbi birichini; Cerca nelle Definizioni