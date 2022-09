È un fiasco colossale, ma non un insuccesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un fiasco colossale, ma non un insuccesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DAMIGIANA

Significato/Curiosita : E un fiasco colossale, ma non un insuccesso

Compare in un cameo nel film amore estremo - tough love, rivelatosi un colossale fiasco con il record di razzie awards ricevuti. nello stesso anno è però protagonista...

Dalla città persiana di damghan. una damigiana bulgara (damadžana) una damigiana di tipo toscano antica damigiana in vetro soffiato (entroterra savonese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

fiasco ... dell alpinista; Uno sta in mezzo fiasco ; Il bianco prodotto a Montefiasco ne; Contenitore più capiente del fiasco ; Enorme, colossale ; Un uccello americano con il becco colossale ; Un uccello dal becco colossale ; Un uccello con il becco colossale ; Sperimentare un insuccesso ; L insuccesso che contiene vino; Bruciante insuccesso ; Avviliti per l insuccesso subito;