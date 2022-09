Le fanno i corteggiatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le fanno i corteggiatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AVANCES

Significato/Curiosita : Le fanno i corteggiatori

Perché siede su una sedia avente le sembianze di un trono, vengono presentati i suoi pretendenti, detti corteggiatori o corteggiatrici: il o la tronista...

Ragazza, ancor più velocemente di guia, si lascia stregare dal luogo e delle avances di pino; il fidanzato, invece, rimane fedele a sé stesso, tanto da chiedere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con fanno; corteggiatori; Si fanno ... dormendo; Respiro affanno so; Si fanno per protesta; Si fanno in Quaresima; Cerca nelle Definizioni