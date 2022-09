L espressione latina che vale Stia attento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L espressione latina che vale Stia attento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAVEAT

Significato/Curiosita : L espressione latina che vale stia attento

Cazzo fa l'unghia: espressione cutrese per dire "non succederà mai"; un cazzo pieno d'acqua (palermitano, napoletano): espressione che sta ad indicare una...

L'espressione latina caveat emptor significa "stia in guardia il compratore!". è composta dal verbo caveo, coniugato al congiuntivo e usato in forma esortativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

