Esplosivo: __ glicerina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esplosivo: __ glicerina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NITRO

Significato/Curiosita : Esplosivo: __ glicerina

La nitroglicerina è un composto chimico esplosivo. la nitroglicerina a temperatura ambiente è un liquido oleoso da incolore a giallo (quando è poco pura)...

nitro, pseudonimo di nicola albera (dolo, 11 febbraio 1993), è un rapper italiano. si è avvicinato all'hip hop grazie al freestyle. ha iniziato a collaborare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con esplosivo; glicerina; esplosivo da dinamitardi; Acronimo... esplosivo ; Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo ; Congegno pericoloso o esplosivo ; Precede glicerina ; Si Cura con la glicerina ; Come le mani di chi ha spalmato la glicerina ; Sostanze come la nitroglicerina e la dinamite; Cerca nelle Definizioni