Enorme cassone metallico per il trasporto di merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Enorme cassone metallico per il trasporto di merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONTAINER

Significato/Curiosita : Enorme cassone metallico per il trasporto di merci

In grado di trasportare merci autonomamente; si tratta di un mezzo di trasporto singolo e differisce dagli altri veicoli adibiti al trasporto su strada...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi container (disambigua). il container (in italiano anche contenitore) è una attrezzatura specifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con enorme; cassone; metallico; trasporto; merci; È enorme senza nome; enorme , colossale; Un enorme scatolone metallico ing; enorme mente grave; Auto con cassone posteriore comune negli USA; Ha la cabina e il cassone ; cassone metallico per il trasporto di merci; Il cassone appeso ai cavi della gru; Un enorme scatolone metallico ing; Sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia; Elemento metallico raro; Un pezzo metallico della macchina per cucire; Grosso veicolo per il trasporto di merci; Grosso galleggiante da trasporto o costruzione; Pollai da trasporto ; Serve per il trasporto delle merci a domicilio; Grosso veicolo per il trasporto di merci ; Ospita alle porte di Milano un recente ed esteso centro commerci ale; Esercizio commerci ale da spiaggia; Commerci ante senza negozio fisso; Cerca nelle Definizioni