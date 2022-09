Lo effettua il calciatore bloccando il pallone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo effettua il calciatore bloccando il pallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STOP

Significato/Curiosita : Lo effettua il calciatore bloccando il pallone

Possesso del pallone. stando alla direttiva, si considera che un portiere sia in possesso del pallone, e quindi il "controllo" quando egli lo tiene fra le...

stop squark – in supersimmetria, subparticella associata simmetricamente al top quark stop – intervallo del valore dell'esposizione stop – traccia dell'album... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con effettua; calciatore; bloccando; pallone; effettua gli esami con le provette; La effettua il tennista sotto rete; Li effettua no i tennisti per scaldarsi; effettua scene pericolose nel cinema ing; Sono uguali nel calciatore ; Un verbo coniugato dal calciatore falloso; La nazionalità dell ex calciatore Ferenc Puskás; Il Marco ex calciatore del famoso urlo nel 1982; pallone tto tennistico; Il pallone nei lati dell auto; Interpretò Oronzo Canà ne L allenatore nel pallone ; Viaggiano in dirigibile o in pallone ; Cerca nelle Definizioni