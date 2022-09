Fa effetto sul paziente prima dell intervento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa effetto sul paziente prima dell intervento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANESTETICO

Significato/Curiosita : Fa effetto sul paziente prima dell intervento

paziente non dimostri collaborazione spontanea. la presenza di un animale permette in molti casi di consolidare il rapporto emotivo con il paziente,...

Del paziente. nessun agente anestetico attualmente in uso soddisfa tutti questi requisiti, quindi nessun agente anestetico può essere considerato totalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

