La dote di chi non ha certo peli sulla lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dote di chi non ha certo peli sulla lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FRANCHEZZA

Significato/Curiosita : La dote di chi non ha certo peli sulla lingua



Accompagnano dichiarazioni che potrebbero apparire offensive, ma dette con franchezza e per amore di verità, o per riferire un giudizio dato da altri. ^ absit... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

