Dopo Londra è la più popolata città inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dopo Londra è la più popolata città inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BIRMINGHAM

Significato/Curiosita : Dopo londra e la piu popolata citta inglese

Vedi londra. la città di londra (in inglese city of london e universalmente nota come la city per antonomasia) è lo speciale distretto che occupa la porzione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi birmingham (disambigua). birmingham (pronuncia ['bmm], localmente ['brmgm]) è una città... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

