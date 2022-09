Differenzia le squadre sul terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Differenzia le squadre sul terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAGLIA

Significato/Curiosita : Differenzia le squadre sul terreno

Entrambe le squadre devono rimanere ad almeno 4 m dal pallone fino a quando esso non sia in gioco. il pallone è in gioco non appena tocca il terreno. la regola...

maglia – capo di abbigliamento sia maschile che femminile maglia – tessuto prodotto con la lavorazione a maglia maglia – in araldica indica il rombo vuoto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Cellule che presentano un nucleo ben differenzia to; Cellule primitive indifferenzia te; differenzia to; Escono dai differenzia li; Acronimo per squadre universitarie; Lo sono le squadre di Milan e Inter; Si disputa fra più squadre ; Una gara sportiva tra due squadre avversarie; Divideva gli utili con il proprietario del terreno ; Piccola elevazione di terreno ; Superficie circoscritta di terreno ; terreno coltivato con grandi agrumi;