La differenza fra lordo e netto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La differenza fra lordo e netto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TARA

Significato/Curiosita : La differenza fra lordo e netto

Reddito (lordo) d'impresa. una volta individuate le imposte e calcolato il reddito netto, allora si può ritornare al bilancio per ottenere l'utile netto ("utile...

Stai cercando la divinità induista, vedi tara (induismo). tara (letteralmente in sanscrito: stella) o arya tara, nota in tibetano come dölma (sgrol-ma)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

