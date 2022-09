Lo dice chi non dice quanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice chi non dice quanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TOT

Significato/Curiosita : Lo dice chi non dice quanto

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo film del 2011, vedi c'è chi dice no (film). c'è chi dice no è l'ottavo album in studio del cantautore italiano vasco...

tot – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di totness (suriname) ana tot – ex cestista jugoslava tot. – abbreviazione di totale tot – acronimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Vita brevis, __ longa, dice vano gli antichi; FTSE indice borsistico; Si dice quando una faccenda è chiusa e non c è più niente da fare; Sigla di un Codice ; Lo è tanto un piatto quanto un bicchiere; Riassume quanto è stato fatto nel cantiere sigla; Lo è tanto una svizzera quanto una lussemburghese; quanto più è amara, tanto piu... punge;