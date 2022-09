Determina un calo dei consumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Determina un calo dei consumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CRISI

Significato/Curiosita : Determina un calo dei consumi

Moneysupermarket.com, un sito che si occupa di consumi citato da fortune, una singola transazione in bitcoin (come ad esempio comprare il latte) consuma 173 dollari...

crisi film del 1928 di georg wilhelm pabst crisi film del 1946 di ingmar bergman crisi economica del sistema economico di una o più nazioni. crisi finanziaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con determina; calo; consumi; Articolo determina tivo; La competenza di un ufficio su una determina ta zona; Insieme di vie nervose che determina no il movimento volontario; determina to, risoluto; Scalo israeliano; Attinenti al calo re; Area urbana come Tienanmen ed El Zòcalo ; Vampate di calo re in viso; Calcola i consumi di una casa; Smodato nei consumi ; Oculato nei consumi ; consumi in quantità eccessiva, perdite; Cerca nelle Definizioni