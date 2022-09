Denso frullato di frutta con aggiunta di yogurt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Denso frullato di frutta con aggiunta di yogurt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SMOOTHIE

Significato/Curiosita : Denso frullato di frutta con aggiunta di yogurt

Salutare di yogurt in argentina è quello alla quale si aggiunge frutta fresca, come pezzi di fragola, pesca, ananas e altri frutti o pizzichi di spezie...

29°56'56n 90°04'55w / 29.948889°n 90.081944°w29.948889; -90.081944 lo smoothie king center (noto in passato come new orleans arena) è un'arena coperta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con denso; frullato; frutta; aggiunta; yogurt; denso ... come il gruppo; Nuvoletta nei comics brodo molto denso ; In cucina, la trasformazione da liquido a denso ; Simile ad un preparato medico denso e dolciastro; La parte graduata del frullato re; Il frullato con il ghiaccio; frullato re a immersione; frullato di gelato; È composto da zucchero caramellato e frutta secca; Quella di Cremona si prepara con frutta e senape; Scuro liquore di frutta secca; Si sfrutta no quelli d acqua; Cioccolato senza aggiunta di latte; Caffè con l aggiunta di un po di latte; L aggiunta di liquido nel radiatore; L aggiunta di liquido nel radiatore; Un venditore di yogurt ; Mix di cereali e frutta da mangiare nello yogurt ; Venditore di yogurt ; Lo è il latte dello yogurt ; Cerca nelle Definizioni