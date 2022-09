Il crostaceo dei luoghi umidi che si appallottola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il crostaceo dei luoghi umidi che si appallottola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ONISCO

Significato/Curiosita : Il crostaceo dei luoghi umidi che si appallottola

Nomi comuni: porcellino di terra, corrierina, porcellino di sant'antonio o onisco. il suo aspetto lo rende confondibile con glomeris marginata, ma i due animali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

